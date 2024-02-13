Cem Özer: 4 evliliğim de büyük hataymış

Cem Özer, katıldığı programda yaptığı 5 evlilikle ilgili açıklamalar yaptı.
'EN BÜYÜK BAŞARIM BOŞANMAK'
Özer, “En büyük başarım boşanmak, ben 2 çocuğumun anneleri ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca, çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu” dedi.
"PINAR'DAN ÖNCESİ HATA"
Özer, "Pınar benim 5'inci eşim ve ondan önceki tüm evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize halen aşığız. Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir arada oturabiliyoruz. Pınar beni tavladı ve şu an onunla çok mutluyum" açıklamasını yaptı.
5 EVLİLİK YAPTI
Cem Özer, 1984'te Sebla Pekcan ile evlendi. 1989'da boşanan çiftin Cemre Özer adında bir çocukları oldu. Cem Özer ikinci evliliğini 1989'da oyuncu Selin Dilmen'le yaptı. Bu evlilik 1991'de sona erdi. Özer, 1994'te Esin Maraşlıoğlu'yla ikinci kez nikah masasına oturdu ve bu evlilik 1999'a kadar sürdü. Cem Özer üçüncü evliliğini 2004–2010 yılları arasında oyuncu Nurgül Yeşilçay ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Osman Nejat Özer adında çocukları oldu. Özer, 2017'den beri Pınar Dura ile birlikte.