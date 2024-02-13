Cem Özer: 4 evliliğim de büyük hataymış

"PINAR'DAN ÖNCESİ HATA"

Özer, "Pınar benim 5'inci eşim ve ondan önceki tüm evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize halen aşığız. Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir arada oturabiliyoruz. Pınar beni tavladı ve şu an onunla çok mutluyum" açıklamasını yaptı.