Anasayfa Magazin Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Necla Karahalil'den yeni açıklama: Eniştenizle buldumcuk olduk
Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Necla Karahalil'den yeni açıklama: Eniştenizle buldumcuk olduk
Gizemli bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla herkesi merak ettiren Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Bu kişinin pilates hocası Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı. Karahalil sosyal medya hesabından ünlü komedyenle olan ilişki sorusunu yanıtladı.
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Cem Yılmaz'ın geçen günlerde Instagram hesabından "O kaddaaaar!" notuyla paylaştığı fotoğrafta siyah topuklu ayakkabının sahibi merak konusu olmuştu.
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Gizemli topuklu ayakkabının sahibinin pilates hocası Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı. Karahalil, Instagram'da yayınladığı kareler arasında Yılmaz'ın paylaştığı ayakkabılı fotoğrafa da yer vermişti.
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Necla Karahalil fotoğraflara da "Şubat gibi şubat. Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı" notunu düşmüştü. Cem Yılmaz da bıraktığı kalp emojisi ile aşkını ilan etmişti.
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Necla Karahalil bugün Instagram hesabının hikayeler kısmından soru cevap yaptı. Soruların içinde "Cem Yılmaz'la aranızda bir şeyler mi var" sorusu da yer aldı.