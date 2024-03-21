Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Bir nefes problemim var

"UNUTMAK YOK"

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi; "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."