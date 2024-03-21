Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Bir nefes problemim var

Yeni gösterisi CMXXIV ile izleyicinin karşısına çıkan Cem Yılmaz, sağlık sorunu yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

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Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Bir nefes problemim var - Resim : 1

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftaki gösterisini erken bitirmişti. Bunun nedeninin de Yılmaz'ın sağlık sorunu yaşadığı olduğu iddia edilmişti.

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Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Bir nefes problemim var - Resim : 2

"51 YAŞINDAYIM ARTIK"

Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı. Yılmaz; "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

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Cem Yılmaz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Bir nefes problemim var - Resim : 3

"UNUTMAK YOK"

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi; "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."