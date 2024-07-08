Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur daha önce verdiği bir röportajda "En büyük desteği, vefayı Cem Yılmaz'dan gördük. Allah razı olsun ve o çocuğun tuttuğunu altın etsin. Özkan'ı kaybettiğimiz gün eve geldiğimizde Cem ve ekibi olaya hakim olmuştu bile. Herkesi ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Ev doldu taştı her şeye koşar mı insan, koştular. Ömür boyu unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.