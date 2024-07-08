Cem Yılmaz'dan duygusal paylaşım

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan, 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı' ve 'Cennet Mahallesi' gibi birçok yapımda rol alan, MFÖ müzik grubunun sevilen ismi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden bir yıl geçti.
Birçok yapımda birlikte rol aldığı, yakın arkadaşı Özkan Uğur'un fotoğrafını X hesabından paylaşan komedyen Cem Yılmaz, usta sanatçıyı "Kalbimizdesin Özkan abim" sözleriyle andı.
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur daha önce verdiği bir röportajda "En büyük desteği, vefayı Cem Yılmaz'dan gördük. Allah razı olsun ve o çocuğun tuttuğunu altın etsin. Özkan'ı kaybettiğimiz gün eve geldiğimizde Cem ve ekibi olaya hakim olmuştu bile. Herkesi ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Ev doldu taştı her şeye koşar mı insan, koştular. Ömür boyu unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.