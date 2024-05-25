Cem Yılmaz'dan nafaka sitemi: Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum
Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Oğlu Kemal'in annesi Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek olan komedyen konuyla ilgili sitem etti.
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.
Boşanma protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 2 lira 13 kuruş olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, dolar kurunun artışını ve pandemi döneminde gelirinin azaldığını belirtti. Cem Yılmaz, bu gerekçeyle 2022'de dava açarak iştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini istedi.
Ahu Yağtu ise çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istedi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onayladı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.