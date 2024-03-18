Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal'e: Annenin haberi yok değil mi, sakın söyleme
Uzun zamandır eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında nafaka problemi olan Cem Yılmaz, son gösterisinde yaşanan gelişmeleri ve nafaka ödemelerine dair detayları seyircilerle paylaştı.
2012 yılında nikâh masasına oturan Cem Yılmaz-Ahu Yağtu çifti, oğulları Kemal'in dünyaya gelmesinden 20 ay sonra evliliklerini sona erdirmişti.
3 GAYRİMENKUL, 1 OTOMOBİL 500 BİN DOLAR NAKİT PARA
Cem Yılmaz, Yağtu'ya boşanırken tazminat olarak 3 gayrimenkul, bir lüks otomobil ve 500 bin dolar nakit parası vermiş, 10 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmişti.
Dolar kurunun yükselmesi üzerine Cem Yılmaz, defalarca mahkemeye başvurarak nafakayı Türk lirası üzerinden ödenmesi gerektiğini talep etse de isteğine ulaşamadı.
'ANNENİN HABERİ YOK DEĞİL Mİ?'
Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka krizini yeni gösterisinde sahneye taşıdı. Yılmaz, seyircilerine şunları anlattı; "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten malvarlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, 'Baba doğru mu?' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' diye uyardım. Biliyorsunuz ömür boyu nafaka söz konusu."