Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal'e: Annenin haberi yok değil mi, sakın söyleme

'ANNENİN HABERİ YOK DEĞİL Mİ?'

Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka krizini yeni gösterisinde sahneye taşıdı. Yılmaz, seyircilerine şunları anlattı; "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten malvarlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, 'Baba doğru mu?' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' diye uyardım. Biliyorsunuz ömür boyu nafaka söz konusu."