Ceyda Düvenci: Bugünü sadece kendin için yaşamaya ne dersin?

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci gönderisine şu notu düştü:

"Halinden memnun musun, razı mısın?

Neden olmayasın ki?

Bugün SEN olabilmen için neler neler oldu düşünsene…

Tüm deliliklerinle, her halinle iyi ki sen…

Bugünü sadece kendin için yaşamaya ne dersin?

Ve her günü…