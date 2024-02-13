Ceyda Düvenci: Bugünü sadece kendin için yaşamaya ne dersin?
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci sosyal medyada içini döktü. Takipçilerine "Halinden memnun musun, razı mısın? Bugünü sadece kendin için yaşamaya ne dersin?" şeklinde seslendi.
Şimdilerde Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Düvenci son olarak Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine seslendi.
Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci gönderisine şu notu düştü:
"Halinden memnun musun, razı mısın?
Neden olmayasın ki?
Bugün SEN olabilmen için neler neler oldu düşünsene…
Tüm deliliklerinle, her halinle iyi ki sen…
Bugünü sadece kendin için yaşamaya ne dersin?
Ve her günü…
Zaten kendin için yaşamaya başlayınca sadece sen ve önemsediklerin oluyor günün içinde…
Fazlasına da gerek kalmıyor…
Gün anca yetiyor kendine, sevdiklerine, yapmak istediklerine…
Sahi; en son ne yaptın kendin için?
Düvenci'nin gönderisi kısa sürede 6 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.