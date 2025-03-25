Ceyda Düvenci: "En zor zamanlardayım, annemi ölümden döndürdük"
Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Düvenci, "Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım." ifadelerini kullandı.
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Sosyal medya hesabını sık kullanan Ceyda Düvenci, sosyal medyadaki suskunluğuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
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Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.
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Annesi Zümrüt Düvenci'nin ölümden döndüğünü açıklayan Düvenci şu ifadeleri kullandı:
"Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..."
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