Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yi ilk kez paylaştı

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı. Çift, çocukları Okan Ali'nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.