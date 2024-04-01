Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete'yi ilk kez paylaştı
Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra aşka küsmediğini söyleyen Ceyda Düvenci ilk kez yeni sevgilisini paylaştı. Güçlü Mete ile birlikte seçimleri paylaşan Düvenci'nin pozuna beğeni yağdı.
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İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı. Çift, çocukları Okan Ali'nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.
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Açıklamalarında "Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım." diyerek aralık kapı bırakan güzel oyuncu Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı.
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Oyuncunun radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialara sessiz kalan Ceyda Düvenci adeta fotoğraflı aşk yanıtı verdi.
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Seçim gecesini sevgilisiyle birlikte geçiren Düvenci, Güçlü Mete'yi paylaşarak "Mutlu pazarlar" notunu düştü ve kalp emojisi de koydu.