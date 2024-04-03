Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında şaşırtan iddia

Bu iddia ortaya atılırken Ceyda Düvenci'den iddiayı destekler bir mesaj geldi. Olay sıcakken önce oğulları Ali'nin "ateş olmayan yerden ne çıkmaz?" yazdığı bir kağıdı paylaşan Ceyda Düvenci, daha sonra oğlunun sorusunu takipçilerine sordu. Böylelikle çıkan haberlerin altının boş olmadığını ima etti.