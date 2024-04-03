Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında şaşırtan iddia

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede sonlandırdı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın neden boşanmak istediği ile ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Temiz Magazin'de yer alan habere göre, evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü. Düvenci'nin boşanmayı kabul etmesiyle çift evliliklerini sonlandırdı.
1 Aralık’ta yeni yaşını kutlayan Esra Akpınar’ın partisinde Bülent Şakrak’ın da yer alması dikkatlerden kaçmamıştı.
Bu iddia ortaya atılırken Ceyda Düvenci'den iddiayı destekler bir mesaj geldi. Olay sıcakken önce oğulları Ali'nin "ateş olmayan yerden ne çıkmaz?" yazdığı bir kağıdı paylaşan Ceyda Düvenci, daha sonra oğlunun sorusunu takipçilerine sordu. Böylelikle çıkan haberlerin altının boş olmadığını ima etti.