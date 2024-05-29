Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa’nın hayali gerçek oldu! Hayranı olduğu Sıla ile tanıştı

Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Sılanın karelerini paylaşarak "Tutkuyla sevmek… Sevmenin hakkını vermek diye bir şey var bence bu hayatta… Biraz zorlar belki birçoğunuzu ama, yaşam koşturmasının içine sıkıştırmaktansa doyasıya tadını çıkartmaktır bu bence… Balköpüğüm kendini bildi bileli müziği sevdi tutkuyla… Hayatının merkezinde hep müzik var… Hayalleri var, dilerim gerçek olur hepsi…

