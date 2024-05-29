Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa’nın hayali gerçek oldu! Hayranı olduğu Sıla ile tanıştı
Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' şarkısını seslendiren ve kendine hayran bırakan Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nin hayali gerçek oldu. Ceyda Düvenci ve kızı Melisa Sıla'nın konserini canlı izlemeye gitti.
Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Akgün, geçtiğimiz aylarda Sıla Gençoğlu'nun seslendirdiği "Zahmet Olmazsa" adlı şarkısını seslendirmişti.
Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmamıştı. Akgün'ün şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayımlayan Sıla Gençoğlu, paylaşımına "Bana en güzel bayram hediyesi Melisa'dan geldi" notunu düşmüştü.
Dün akşam Melisa'nın hayali gerçekleşti. Hayranı olduğu Sıla'nın konserini canlı canlı izlemeye gitti.
Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Sılanın karelerini paylaşarak "Tutkuyla sevmek… Sevmenin hakkını vermek diye bir şey var bence bu hayatta… Biraz zorlar belki birçoğunuzu ama, yaşam koşturmasının içine sıkıştırmaktansa doyasıya tadını çıkartmaktır bu bence… Balköpüğüm kendini bildi bileli müziği sevdi tutkuyla… Hayatının merkezinde hep müzik var… Hayalleri var, dilerim gerçek olur hepsi…