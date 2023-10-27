Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta: İşte ünlü sanatçıların 29 Ekim konserleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamalarında ünlü isimler bu coşkuya ortak olacak.
29 Ekim coşkusu tüm yurtta birbirinden sevilen sanatçıların konseriyle kutlanacak. 29 Ekim’de meydanlarda ve stadyumlarda kurulan sahnelerde halkla bütünleşecek yıldızlar unutulmayacak bir geceye imza atacaklar. En büyük etkinlik Zülfü Livaneli, Edis, Sıla, Kubat ve Duman’ın sahneleriyle Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek.
29 EKİM KONSERLERİ
GÜLŞEN - Mersin Özgecan Aslan Meydanı
KENAN DOĞULU - İzmir Gündoğdu Meydanı
CANDAN ERÇETİN - Ankara Atatürk Orman Çiftliği
SİMGE - Bilecik Cumhuriyet Meydanı
EDİP AKBAYRAM Beşiktaş Ortaköy Sahili
OĞUZHAN KOÇ Bolu Demokrasi Meydanı
EMİR CAN İĞREK İzmir Torbalı 7 Eylül Stadyumu
GÜLBEN ERGEN Kumluca Cumhuriyet Meydanı
ECE SEÇKİN Bodrum Belediye Meydanı
İREM DERİCI Manisa Saruhanlı PTT Binası yanı
HADİSE İstanbul-Kartal Meydanı
YILDIZ TİLBE Gemlik Demokrasi Meydanı
MURAT BOZ Ankara Gölbaşı- Atatürk Sahil Park
AŞKIN NUR YENGİ Karamürsel-İlhan Çınar Alanı
MELİKE ŞAHİN Şişli-Maçka Demokrasi Parkı
MOĞOLLAR Didim Kent Meydanı
ALEYNA TİLKİ Antalya-Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı
CENGİZ KURTOĞLU Kütahya Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı
ALİŞAN Silivri Sahili
DERYA BEDAVACI Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı
MERVE ÖZBEY Karadeniz Ereğlisi Atatürk Anıtı
28 EKİM KONSERLERİ
GAZAPİZM, MELİKE ŞAHİN, MADRİGAL, OZBİ, SELÇUK BALCI, NOVA NORDA ve KOLEKTİF - Maltepe Etkinlik Alanı
ECE SEÇKİN İzmir- Menderes 19 Mayıs Stadyumu
İREM DERİCI Antalya-Demre Noel Baba Meydanı
HADİSE Ankara Atatürk Orman Çiftliği
KIRAÇ Silivri Sahili