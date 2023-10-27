Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta: İşte ünlü sanatçıların 29 Ekim konserleri

29 Ekim coşkusu tüm yurtta birbirinden sevilen sanatçıların konseriyle kutlanacak. 29 Ekim’de meydanlarda ve stadyumlarda kurulan sahnelerde halkla bütünleşecek yıldızlar unutulmayacak bir geceye imza atacaklar. En büyük etkinlik Zülfü Livaneli, Edis, Sıla, Kubat ve Duman’ın sahneleriyle Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek.

29 EKİM KONSERLERİ

GÜLŞEN - Mersin Özgecan Aslan Meydanı

KENAN DOĞULU - İzmir Gündoğdu Meydanı

CANDAN ERÇETİN - Ankara Atatürk Orman Çiftliği

SİMGE - Bilecik Cumhuriyet Meydanı

EDİP AKBAYRAM Beşiktaş Ortaköy Sahili

OĞUZHAN KOÇ Bolu Demokrasi Meydanı

EMİR CAN İĞREK İzmir Torbalı 7 Eylül Stadyumu

GÜLBEN ERGEN Kumluca Cumhuriyet Meydanı

ECE SEÇKİN Bodrum Belediye Meydanı

İREM DERİCI Manisa Saruhanlı PTT Binası yanı

HADİSE İstanbul-Kartal Meydanı

YILDIZ TİLBE Gemlik Demokrasi Meydanı

MURAT BOZ Ankara Gölbaşı- Atatürk Sahil Park

AŞKIN NUR YENGİ Karamürsel-İlhan Çınar Alanı

MELİKE ŞAHİN Şişli-Maçka Demokrasi Parkı

MOĞOLLAR Didim Kent Meydanı

ALEYNA TİLKİ Antalya-Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı

CENGİZ KURTOĞLU Kütahya Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı

ALİŞAN Silivri Sahili

DERYA BEDAVACI Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı

MERVE ÖZBEY Karadeniz Ereğlisi Atatürk Anıtı

28 EKİM KONSERLERİ

GAZAPİZM, MELİKE ŞAHİN, MADRİGAL, OZBİ, SELÇUK BALCI, NOVA NORDA ve KOLEKTİF - Maltepe Etkinlik Alanı

ECE SEÇKİN İzmir- Menderes 19 Mayıs Stadyumu

İREM DERİCI Antalya-Demre Noel Baba Meydanı

HADİSE Ankara Atatürk Orman Çiftliği

KIRAÇ Silivri Sahili