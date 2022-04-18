Damatlık ve gelinlik törene damga vurdu! İşte Selahattin Paşalı ve Lara Tümer düğününden kareler
Daha önce 'Kalp Atışı', 'Leke', 'Babil' ve 'Aşk 101' gibi dizilerde rol alan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile olan sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da dünyaevine girdi. Paşalı'nın düğünde tercih ettiği kıyafeti sosyal medyanın gündeminde...
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@nihalceylanweddings
Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı dizileri ile yıldızı parlayan oyuncu Selahattin Paşalı, hamile olan sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da evlendi.
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@nihalceylanweddings
Anne-baba olmaya hazırlanan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
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@nihalceylanweddings
Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
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@nihalceylanweddings
Selahattin Paşalı ile Lara Tümer’in gelinlik ve damatlık seçimi sosyal medyaya damga vurdu. Paşalı'nın damatlığı Hatice Gökçe imzası taşıyor.