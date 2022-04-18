Selahattin Paşalı ile Lara Tümer evlendi

'Babil', 'Aşk 101' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Nikahta çekilen fotoğraflardan bazılarını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Lara Tümer, Selahattin Paşalı ile verdiği pozlardan birini "Love (aşk)" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

BEBEK GELİYOR

İki yıldır aşk yaşayan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geri sayıma başlayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.