Defne Samyeli hem doğum gününü hem de yeni şarkısını kutladı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim Defne Samyeli paylaştığı her kare ile takipçilerinden tam not almayı başarıyor. Samyeli şimdi de hem doğum gününü hem de yeni şarkısını kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Defne Samyeli güzelliğiyle de hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim Defne Samyeli paylaştığı her kare ile takipçilerinden tam not almayı başarıyor.
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52 yaşına giren Samyeli şimdi de sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak hem doğum gününü hem de yeni şarkısını kutladı.
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Kızı Deren Talu ve arkadaşları ile birlikte kutlama pozlarını yayınlayan Samyeli'nin yeni paylaşımı birçok beğeni ve yorum aldı.