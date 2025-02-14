Demet Akalın'dan Hande Erçel'e övgü: Memleketin en güzel kızıdır nokta!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, oyunculuğu ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel'i övgü yağmuruna tuttu. Ünlü şarkıcı, "Hande Erçel memleketin en güzel kızıdır nokta. Oyunculuk gayet hoş kıskananlar çatlasın" dedi.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı ve merakla beklenen romantik film "Rüzgara Bırak" bugün yayına girdi.
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Oyunculuğu eleştiri konusu olan ve uzun zamandır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'e, Demet Akalın'dan övgü dolu sözler geldi.
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Twitter hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Hande Erçel memleketin en güzel kızıdır nokta. Oyunculuk gayet hoş kıskananlar çatlasın" dedi.
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Demet Akalın'ın Hande Erçel yorumu sosyal medyayı ikiye böldü.