Demet Akalın'dan kiracısına: O evi almak için milletin ağız kokusunu çektim

"MİLLETİN AĞIZ KOKUSUNU ÇEKİYORDUM"

Demet Akalın sözlerine şöyle devam ettii "Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... İlk aldığım evlerden. Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'Ver' dedim avukata sinir oldum."