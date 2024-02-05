Demet Akalın'ın kızı Hira 10 yaşına girdi, 'Icardi' temalı doğum günü partisi düzenledi
Demet Akalın kızı Hira Kurt için 10. yaşına özel doğum günü partisi organize etti. Ünlü çift, kızlarının yeni yaşı için 'Icardi' temalı büyük bir parti organize etti.
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Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin kızları Hira 10 yaşına girdi. Akalın kızı Hira Kurt için bir doğum günü partisi düzenledi.
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Özel bir parti düzenleyen ikili, koyu Galatasaraylı olan kızları için 'Icardi' temalı pasta da yaptırdı.
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Arjantinli golcünün imzalı formasını giyen Hira Kurt, Beşiktaş formalı yakın arkadaşlarıyla birlikte poz verdi.
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Hira, babası gibi koyu Galatasaray taraftarı. Anne Demet Akalın ise Beşiktaş'ı tutuyor.