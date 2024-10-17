Demet Akalın'ın kızı Hira'nın iki el bileği kırıldı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, talihsiz bir kaza geçirdi. Akalın, Hira'nın iki el bileğini kırdığını açıkladı.
Paris'e arkadaşlarıyla tatile giden Demet Akalın, kızı Hira'nın talihsiz bir kaza geçirmesi nedeniyle apar topar Türkiye'ye döndü.
TERS TAKLA ATARKEN İKİ BİLEĞİ DE KIRILDI
Demet Akalın ile Okan Kurt’un kızı Hira, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları sırasında görünmez bir kaza yaşadı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hira'nın ters takla atarken iki el bileği birden kırıldı.
"YARDIM GÖNDERİYORUZ"
Demet Akalın önümüzdeki günlerde kızı Hira adına Siirt’e okul içine park yaptıracağını da 'Siirt'e kızımın adına oyun parkı yaptırıyorum her ay bir şehire yardım gönderiyoruz ' sözleriyle duyurmuştu.
Şarkıcı "2 hafta önce ters köprü yaparken iki bileği de kırdık. Evet, yazılsın istemedi Hira. Arayan herkese teşekkürler. İyiyiz, alçıda kollarımız. Okula gidiyoruz. Kurban kesmedik. Onun yerine park yaptırıyorum onun adına... Rabbim tüm çocukları korusun..." notuyla açıklama yaptı.