Demet Evgar'dan eşine romantik doğum günü kutlaması: Nice severim seni

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Seni nice severim ahh…Atın beni gökyüzünün altındaki çimenlerin üstüneSen, ben, MaviUnuturum kıran , döken, içimizi ezen bu dünyada ne varsa .Umutsuzluğumu unuturum.Nice severim seni.Sen , ben , Mavi. İyi ki doğdun sevgilim."