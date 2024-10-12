Demet Evgar'dan eşine romantik doğum günü kutlaması: Nice severim seni
Şimdiler Bahar dizisinde rol alan Demet Evgar, eşi Levent Babataş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Demet Evgar, 7 Mart 2022 tarihinde 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Mavi adını verdikleri kızlarına ağustos ayında kavuşmuştu.
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Kızı doğduktan sonra bir süre setlere ara veren ünlü isim, şimdilerde Bahar dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Evgar, son olarak eşinin doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı.
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Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:
"Seni nice severim ahh…Atın beni gökyüzünün altındaki çimenlerin üstüneSen, ben, MaviUnuturum kıran , döken, içimizi ezen bu dünyada ne varsa .Umutsuzluğumu unuturum.Nice severim seni.Sen , ben , Mavi. İyi ki doğdun sevgilim."