Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar setine sürpriz ziyaret

Şimdilerde Bahar dizisinde oynayan Demet Evgar, Kızıl Goncalar setine ziyarete gitti ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar setine sürpriz ziyaret - Resim : 1

Bahar dizisi ile ekrana dönen ve oyunculuğuyla dikkat çeken Demet Evgar son bölümüyle dikkat çeken Kızıl Goncalar setine gitti. Kızıl Goncalar oyuncularıyla poz veren Demet Evgar, sosyal medyada gündem oldu.

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Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar setine sürpriz ziyaret - Resim : 2

Kimi Bahar rolüyle öne çıkan oyuncunun Kızıl Goncalar'da konuk oyuncu olacağını söyledi kimi ise Cüneyd'in Bahara konuk olacağını iddia etti.   

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Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar setine sürpriz ziyaret - Resim : 3

İki dizinin seyircileri fotoğrafa "Kızıl goncalarla mı birleşme oluyor?", "Bahar'a konuk mu oluyorlar Çünkü Cüneyd'i vuracaklar", "Kızıl Goncalar’a Bahar gelmiş", "Ay heyecanlandım" yorumlarında bulundu.