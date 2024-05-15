Demet Evgar'dan Kızıl Goncalar setine sürpriz ziyaret

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Bahar dizisi ile ekrana dönen ve oyunculuğuyla dikkat çeken Demet Evgar son bölümüyle dikkat çeken Kızıl Goncalar setine gitti. Kızıl Goncalar oyuncularıyla poz veren Demet Evgar, sosyal medyada gündem oldu.
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Kimi Bahar rolüyle öne çıkan oyuncunun Kızıl Goncalar'da konuk oyuncu olacağını söyledi kimi ise Cüneyd'in Bahara konuk olacağını iddia etti.
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İki dizinin seyircileri fotoğrafa "Kızıl goncalarla mı birleşme oluyor?", "Bahar'a konuk mu oluyorlar Çünkü Cüneyd'i vuracaklar", "Kızıl Goncalar’a Bahar gelmiş", "Ay heyecanlandım" yorumlarında bulundu.