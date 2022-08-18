Demet Evgar'dan müjdeli haber! Kızı Mavi'yi kucağına aldı

Oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. 42 yaşındaki oyuncudan müjdeli haber geldi. Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine kavuştu.

"KEŞKESİZ DOĞUM"

Güzel oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş Mavi adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Taksim'de özel bir hastanede doğum yapan oyuncunun ve Mavi bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğumu Op. Dr. Hakan Çoker – Op. Dr. Selçuk Somer liderliğindeki doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan “Keşkesiz Doğum” ekibi eşlik etti.

KEŞKESİZ DOĞUM NEDİR?

Keşkesiz Doğum, ailenin mutlaka eğitim aldığı, tıbbi bir engel olmadığı sürece kendiliğinden başlayan, doğal hormonların optimum koşullarda aktif olarak salgılandığı, mümkün olduğunca müdahale edilmeden yapılan, bebeklerin doğar doğmaz anne kucağı ile buluştuğu ve doğum şekli ne olursa olsun doğuma şahit olan herkesin doğumdan "keşkesiz" çıktığı doğumlardır. Doktor, ebe/doula ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

"RİTÜELLERE DOYAMAYANLAR KULÜBÜNDE GEÇEN HAFTA"

Sevilen oyuncu son dönemde doğumla ilgili Şaman geleneklerine uygun yaptığı ritüellerle gündeme gelmişti. Arkadaşlarıyla geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Evgar, Instagram gönderisine “Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar… Yine bir çemberde beraberdik. İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta.” notunu düştü.