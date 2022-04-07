Mavi İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MAVİ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Mavi

Cinsiyet: Kız / Erkek

Köken: Arapça

MAVİ İSMİNİN ANLAMI

Mavi ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaz. Ancak mavi kelimesi Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'nde yer alır. Mavi kelimesinin anlamı şöyledir:

1-İsim : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi, mai.

2-Sıfat: Bu renkte olan:

"Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi / Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi" - İbrahim Alâeddin Gövsa



MAVİ İSMİNE BENZER KIZ İSİMLERİ

Ada, Alya, Arya, Aysima, Azra, Eda, Lina, Melda, Melisa, Nisa, Sena, Seda, (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MAVİ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Parlak fikirler, yüksek idealler ve başarılı bir kariyer yolculuğu bu isimdeki kişileri bekliyor olabilir. Geniş vizyonları ile konuya geniş pencereden bakarlar. Her durumda ellerindeki işi, projeyi başarıya ulaştırmak için çözüm bulacaklardır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Girişken kişiliğiniz sayesinde yeni arkadaş ortamlarında bile hiç zorlanmadan sohbet edebiliyorsunuz. Bununla birlikte geniş kapasiteniz ile de kariyer konusunda en üst seviyelere bile kolay bir şekilde çıkabilirsiniz.

A: Sakin bir kişiliğe sahip olmanız nedeni ile çözüm üretme yeterliliği çok yüksek birisiniz. Bu durum da sizin çevrenizdeki güvenilirliğinizi artırıyor. Kararlarınıza hep saygı duyuluyor.

V: Samimi olmanız ve samimi sohbetler yapmanız, her zaman arkadaşlarınızın ilgisini çekiyor ve bu durumdan hoşlanıyorlar. Doğal olmanız sayesinde herkes sizinle sohbet etmek için sıraya giriyor.

İ: Planlı ve programlı kişiliğiniz sayesinde kariyerinizde her zaman iyi yerlere geliyorsunuz. Bunun yanında yardımsever tavırlarınız sayesinde herkes tarafından beğenildiği gibi yeni ortamlara da çabuk uyum sağlıyorsunuz.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Mavi İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Dostluk ★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

M: Ticarete yatkın, yoğun enerjili kişilerin sembolü olan bu harf; eğlenceye düşkünlüğü ve gerçekçiliği de beraberinde getirir.

A: Lider olma isteğini arttırır. Gururlu bir kişiliği destekler.

V: Değişikliği seven; fakat zor beğenen bir kişiliği temsil eder.

İ: İnce ruhlu ve kırılgan bir kişiliğin sembolüdür. Aynı zamanda detaycılığı temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

İkili ilişkilerinde partneri hoşgörülü , alçak gönüllü, destekçi ve fedakar biri olmalıdır. Sürekli kendisine destek olmalıdır. Aile hayatına çok değer verirler, çocukları ve eşi her şeyden önce gelir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Mavi ismi 4 harften oluşmaktadır ve numerolojiye göre analizi şu şekildedir:

Mavi ismindeki kişilerin kişisel sayısı: 9

Ilımlı, bağışlayıcı ve sevecen bir insansınız ve bunu sosyal hayatınıza da yansıtmaktan çekinmiyorsunuz. Çevrenizdeki insanların size duyduğu büyük saygının nedeni de kesinlikle bu hassas yapınız; ancak dışarıda sizi kırabilecek ve duygusallığınızdan çıkar elde etmeye çalışacak çok fazla insan olabilir. Duygularınızı kendinize ve yakın arkadaşlarınıza saklamanız, incinmenizin önüne geçebileceği gibi iş hayatında da daha rahat ve öz güvenli olmanızı sağlayabilir.

MAVİ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 1, 4, 11, 21 ve 35

Şanslı Günü: Pazartesi

Şanslı Ayı: Eylül

Değerli taşı: Kırmızı Mercan