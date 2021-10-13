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Demet Özdemir'den 'turuncu' paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden oyuncu Demet Özdemir, Museum Of Fine Clothing imzalı turuncu elbisesiyle sosyal medya beğeni topladı...

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Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Demet Özdemir'den Dubai paylaşımları...

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en çok takip edilen isimleri arasında... Türkiye ve yurtdışında önemli sayıda hayranı bulunan Özdemir bir süredir Oğuzhan Koç ile birlikte.

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Dubai'de bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Demet Özdemir turuncu elbise tercihiyle dikkat çekti. 

Demet Özdemir bir süre önce HELLO! Dergisi'ne kapak olmuştu 

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Museum Of Fine Clothing imzalı turuncu elbisesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

14,1milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in Instagram hesabı: