Demet Özdemir'den 'turuncu' paylaşım

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Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Demet Özdemir'den Dubai paylaşımları...
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemin en çok takip edilen isimleri arasında... Türkiye ve yurtdışında önemli sayıda hayranı bulunan Özdemir bir süredir Oğuzhan Koç ile birlikte.
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Dubai'de bir otelin açılışına katılan ünlü çiftten Demet Özdemir turuncu elbise tercihiyle dikkat çekti.
Demet Özdemir bir süre önce HELLO! Dergisi'ne kapak olmuştu
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Museum Of Fine Clothing imzalı turuncu elbisesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
14,1milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in Instagram hesabı:
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