Demet Şener kızı İrem'in lise mezuniyet ve ilkokul fotoğraflarını paylaştı: Ne ara bu kadar büyüdün, yakında 19 oluyorsun
Çocuklarına oldukça düşkün olan eski manken Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ın takipçileriyle lise mezuniyet ve ilkokul fotoğrafların paylaştı.
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la dünyaevine girdi ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki çocuğu oldu.
19 Ocak 2018 tarihinde evliliklerini sonlandıran çiftten Şener, yakında 19 yaşına girecek olan ilk göz ağrısını sosyal medya hesabında yayınladı.
Eski manken Şener, lise son sınıfta okuyan kızının birinci sınıftaki fotoğrafı ve şimdiki halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Şener,paylaşımının altına şu notu ekledi: "Benim güzel, zarif kızım. Ne ara bu kadar büyüdün. Çok yakında 19 yaşına giriyorsun ve liseden mezun olup üniversite eğitimine başlıyorsun.Seninle gurur duyuyorum... Bu yolculukta beni hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir genç kız hayal et deselerdi bu kadarını tahmin edemezdim.Sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana. Allah yolunu açık etsin.Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez sanırım. Seni çok çok çok çok seviyorum. Not: Yana kaydırıp 1. sınıf ilk gün fotosunu görebilirsiniz. Nerden nereye... Çok şükür"