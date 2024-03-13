Demet Şener kızı İrem'in lise mezuniyet ve ilkokul fotoğraflarını paylaştı: Ne ara bu kadar büyüdün, yakında 19 oluyorsun

Şener,paylaşımının altına şu notu ekledi: "Benim güzel, zarif kızım. Ne ara bu kadar büyüdün. Çok yakında 19 yaşına giriyorsun ve liseden mezun olup üniversite eğitimine başlıyorsun.Seninle gurur duyuyorum... Bu yolculukta beni hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir genç kız hayal et deselerdi bu kadarını tahmin edemezdim.Sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana. Allah yolunu açık etsin.Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez sanırım. Seni çok çok çok çok seviyorum. Not: Yana kaydırıp 1. sınıf ilk gün fotosunu görebilirsiniz. Nerden nereye... Çok şükür"