Demet Şener, kızı İrem'in mezuniyet balosunu paylaştı

Demet Şener ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın liseden mezun olan kızları İrem'in dün akşam mezuniyet balosu gerçekleşti.

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Demet Şener, kızı İrem'in mezuniyet balosunu paylaştı - Resim : 1

2005 yılında dünya evine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay, 2018 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikili, yıllar sonra kızları İrem'in mezuniyeti için bir araya gelmişti.

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Demet Şener, kızı İrem'in mezuniyet balosunu paylaştı - Resim : 2

Kutluay ve Şener, İrem'in mezuniyet töreninden birçok fotoğraf paylaşmıştı.

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Demet Şener, kızı İrem'in mezuniyet balosunu paylaştı - Resim : 3

Dün akşam ise İrem'in Çırağan Sarayı'nda mezuniyet balosu gerçekleşti. İrem, hem güzelliği hem de balo elbisesiyle çok beğenildi.

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Demet Şener, kızı İrem'in mezuniyet balosunu paylaştı - Resim : 4

Kardeşi Ömer'in de katıldığı baloda Demet Şener sosyal medya hesabından birçok fotoğraf paylaştı.