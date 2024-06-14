Demet Şener, kızı İrem'in mezuniyet balosunu paylaştı

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2005 yılında dünya evine giren Demet Şener ve İbrahim Kutluay, 2018 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikili, yıllar sonra kızları İrem'in mezuniyeti için bir araya gelmişti.
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Kutluay ve Şener, İrem'in mezuniyet töreninden birçok fotoğraf paylaşmıştı.
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Dün akşam ise İrem'in Çırağan Sarayı'nda mezuniyet balosu gerçekleşti. İrem, hem güzelliği hem de balo elbisesiyle çok beğenildi.
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Kardeşi Ömer'in de katıldığı baloda Demet Şener sosyal medya hesabından birçok fotoğraf paylaştı.