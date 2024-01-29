Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Maçı kazandılar, keyfimiz yerinde

Hem oğlu Ömer'in maçını izleyen hem de özlem gideren Şener "Seviyorum seni Madrid Ömer'imden ötürü. Hava güzel, maçı kazandılar. Keyfimiz yerinde çok şükür,hep şükür" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Şener (@demetsener77)'in paylaştığı bir gönderi