Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Maçı kazandılar, keyfimiz yerinde

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in 14 yaşındaki oğulları Ömer, Real Madrid'e transfer olmuştu. Şener hem oğlu Ömer ile hasret gidermeye hem de maçını izlemeye gitti. O anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Maçı kazandılar, keyfimiz yerinde - Resim : 1

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. 

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Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Maçı kazandılar, keyfimiz yerinde - Resim : 2

Şener oğlu ile hasret gidermek için sık sık Madrid'e gidiyor. 

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Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Maçı kazandılar, keyfimiz yerinde - Resim : 3

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü manken oğlunu özleyince soluğu yine Madrid'de aldı.  

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Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Maçı kazandılar, keyfimiz yerinde - Resim : 4

Hem oğlu Ömer'in maçını izleyen hem de özlem gideren Şener "Seviyorum seni Madrid Ömer'imden ötürü. Hava güzel, maçı kazandılar. Keyfimiz yerinde çok şükür,hep şükür" notunu düştü. 