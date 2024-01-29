Demet Şener oğlu Ömer'in yanına Madrid'e gitti: Maçı kazandılar, keyfimiz yerinde
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in 14 yaşındaki oğulları Ömer, Real Madrid'e transfer olmuştu. Şener hem oğlu Ömer ile hasret gidermeye hem de maçını izlemeye gitti. O anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.
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Şener oğlu ile hasret gidermek için sık sık Madrid'e gidiyor.
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Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü manken oğlunu özleyince soluğu yine Madrid'de aldı.
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Hem oğlu Ömer'in maçını izleyen hem de özlem gideren Şener "Seviyorum seni Madrid Ömer'imden ötürü. Hava güzel, maçı kazandılar. Keyfimiz yerinde çok şükür,hep şükür" notunu düştü.
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