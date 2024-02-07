Demet Şener: Sevgilime gönülden bağlıyım, evlilik şart değil

"PODYUMDA MUTLUYUM"

Defilenin baş mankenlerinden Demet Şener, podyumlarda halen tercih edilmesi ile ilgili olarak; “Podyumda mutluyum, beni hâlâ tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Provalarda güzel zaman geçirdik ve heyecan yaşadık. Artık buna davetlilere sunacağız” dedi.