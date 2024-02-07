Demet Şener: Sevgilime gönülden bağlıyım, evlilik şart değil

Uzun süredir Tolga Arman’la aşk yaşayan Demet Şener, evlilik sorularına, “Evlilik olur mu bilmem ama ben Tolga’ya gönülden bağlıyım” dedi.

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Demet Şener: Sevgilime gönülden bağlıyım, evlilik şart değil - Resim : 1

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olan manken Demet Şener, modacı Melahat Şencan’ın ‘Ölçülü giyim’ defilesi için podyuma çıktı.  

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Demet Şener: Sevgilime gönülden bağlıyım, evlilik şart değil - Resim : 2

"PODYUMDA MUTLUYUM"

Defilenin baş mankenlerinden Demet Şener, podyumlarda halen tercih edilmesi ile ilgili olarak; “Podyumda mutluyum, beni hâlâ tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Provalarda güzel zaman geçirdik ve heyecan yaşadık. Artık buna davetlilere sunacağız” dedi.

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Demet Şener: Sevgilime gönülden bağlıyım, evlilik şart değil - Resim : 3

"Ben Ölçülü giymeyi önemsiyorum. Yerine göre de kadın ne giyeceğini bilmeli diye düşünüyorum. Ve bu son zamanlarda kaçtı diyebilirim" şeklinde konuştu.

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Demet Şener: Sevgilime gönülden bağlıyım, evlilik şart değil - Resim : 4

Podyumlarda 30'uncu yılına yaklaşan Şener, “Bu iş severek yapılması gereken, çok gözde bir iş ve ben de en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.