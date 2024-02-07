Deprem alanına giden Karsu: Büyükannemin tabaklarını buldum
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde anma törenlerine katılmak üzere memleketi Hatay'a giden şarkıcı Karsu Dönmez, büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde gözlerine inanamadı.
Karsu Dönmez, 53.537 vatandaşımızın kaybettiğimiz depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da 17 akrabasını kaybetmişti.
MÜZİK OKULU KURACAK
Kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açmaya hazırlanan Karsu Dönmez, depremin birinci yıl dönümündeki anma törenlerine katılmak üzere soluğu şehirde aldı.
"BÜYÜKANNEMİN TABAKLARINI BULDUM"
Karsu Dönmez, depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde ise gözlerine inanamadı. Yıkılan evin arsasında büyükannesinin kırılmış tabakların parçalarını gören Dönmez, yaşadığı duygusal anları; "Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum" dedi.
Karsu Dönmez'in büyükannesi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan birkaç gün sonra hayata veda etmişti.