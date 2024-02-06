Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu, Hatay'da okul kuruyor

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, Hatay'a gitti. Sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak" dedi.
Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.
YARDIM TOPLAMIŞTI
Hatay’ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.
Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etmişti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplanmıştı.
HATAY'A MÜZİK OKULU KURUYOR
Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan Karsu Dönmez, kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.