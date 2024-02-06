Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu, Hatay'da okul kuruyor

6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a giden Karsu Dönmez, bir müzik okulu açacaklarını duyurdu.

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Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu, Hatay'da okul kuruyor - Resim : 1

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, Hatay'a gitti. Sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak" dedi.

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Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu, Hatay'da okul kuruyor - Resim : 2

Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.

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Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu, Hatay'da okul kuruyor - Resim : 3

YARDIM TOPLAMIŞTI

Hatay’ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.

Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etmişti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplanmıştı.

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Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu, Hatay'da okul kuruyor - Resim : 4

HATAY'A MÜZİK OKULU KURUYOR

Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan Karsu Dönmez, kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.