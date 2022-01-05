Derya Şensoy: İnsanın sette korona kapmama ihtimali yok

Habertürk'ün haberine göre Derya Şensoy, rol aldığı dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildiğini ifade etti.

Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Derya Şensoy, "İlk dört gün çok zor geçti. İyi tarafı kimseye bulaştırmamış olmam oldu. Set ortamında bir insanın bu hastalığı kapmamasına ihtimal yok. Rol arkadaşım Nilperi Şahinkaya da korona oldu. Bunu da haberleri çıktıği için söylüyorum. Bütün setler durmuş vaziyette." şeklinde konuştu.