Derya Uluğ yaz sezonunu açtı: "Benim havalar geldi"

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"Yansıma", "Hadi Çal", "Nefes", "Kanunlar Gibi", "Canavar" ve "Okyanus" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Derya Uluğ şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
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Şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla gündemden düşmeyen, şarkılarıyla tatil sezonuna damgasını vuran Derya Uluğ, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı.
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Beyaz bikinisiyle güzelliğini gözler önüne seren ünlü şarkıcının pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Birçok takipçisi Uluğ'un fotoğraflarına "Makyajsız bile ışıl ışıl parlıyorsun", "Kusursuzsun", "Hayranlığım her geçen gün artıyor" gibi yorumlar yaptı.