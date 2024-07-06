Derya Uluğ yaz sezonunu açtı: "Benim havalar geldi"

Sevilen şarkıcı Derya Uluğ, yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı.

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Derya Uluğ yaz sezonunu açtı: "Benim havalar geldi" - Resim : 1

"Yansıma", "Hadi Çal", "Nefes", "Kanunlar Gibi", "Canavar" ve "Okyanus" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Derya Uluğ şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. 

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Derya Uluğ yaz sezonunu açtı: "Benim havalar geldi" - Resim : 2

Şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla gündemden düşmeyen, şarkılarıyla tatil sezonuna damgasını vuran Derya Uluğ, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı.

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Derya Uluğ yaz sezonunu açtı: "Benim havalar geldi" - Resim : 3

Beyaz bikinisiyle güzelliğini gözler önüne seren ünlü şarkıcının pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

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Derya Uluğ yaz sezonunu açtı: "Benim havalar geldi" - Resim : 4

Birçok takipçisi Uluğ'un fotoğraflarına "Makyajsız bile ışıl ışıl parlıyorsun", "Kusursuzsun", "Hayranlığım her geçen gün artıyor" gibi yorumlar yaptı.