Didem Soydan'dan intikam itirafı: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için...

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, şimdi de "intikam" itirafında bulundu.
Mirgün Cabas'ın sunduğu 'Orda Rahat Mısın?' programına konuk olan Soydan, kendisini aldatan sevgilisinden nasıl intikam aldığını anlattı.
Didem Soydan, "İlişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık, 3 senenin sonu... Ben fark ettim ki aldatılıyorum, hissettim ve en sonunda da bana bunun teyidi geldi" dedi.
Soydan şöyle devam etti:
"Eskilerden görüştüğüm bir f...bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafamda eşitledim durumu. Kendisine o kişinin adını söyledim, 'onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım' dedim."