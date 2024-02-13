Didem Soydan'dan intikam itirafı: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için...

Soydan şöyle devam etti:

"Eskilerden görüştüğüm bir f...bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafamda eşitledim durumu. Kendisine o kişinin adını söyledim, 'onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım' dedim."