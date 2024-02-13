Didem Soydan'dan intikam itirafı: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için...

Model Didem Soydan konuk olduğu bir programda kendisini aldatan sevgilisinden nasıl intikam aldığını anlattı.

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Didem Soydan'dan intikam itirafı: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için... - Resim : 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, şimdi de "intikam" itirafında bulundu. 

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Didem Soydan'dan intikam itirafı: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için... - Resim : 2

Mirgün Cabas'ın sunduğu 'Orda Rahat Mısın?' programına konuk olan Soydan, kendisini aldatan sevgilisinden nasıl intikam aldığını anlattı.

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Didem Soydan'dan intikam itirafı: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için... - Resim : 3

Didem Soydan, "İlişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık, 3 senenin sonu... Ben fark ettim ki aldatılıyorum, hissettim ve en sonunda da bana bunun teyidi geldi" dedi.

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Didem Soydan'dan intikam itirafı: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için... - Resim : 4

Soydan şöyle devam etti:

"Eskilerden görüştüğüm bir f...bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam. Kendi kafamda eşitledim durumu. Kendisine o kişinin adını söyledim, 'onunla seks yapmaktan geliyorum ve seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım' dedim."