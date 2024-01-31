Didem Soydan'dan 'yaşlandın' diyen takipçisine cevap

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Ünlü model Didem Soydan özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşuluyor. Soydan, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasından modellik yaptığı bir markanın fotoğraf çekiminden kareler paylaştı.
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Kısa sürede 3 bine yakın beğeniye ulaşan Soydan'ın bu gönderisine; "Kraliçe", "Moda ikonu", "Bayılıyorum sana" ve "Muhteşemsin" gibi yorumlar yapıldı.
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Dermatolog olduğunu söyleyen bir takipçisi ünlü isme "Ne yaşlandın be Didem..." diye yorum yapında, Soydan'dan cevap gecikmedi:
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Sevgili cilt doktoru, koca adam oldun, okudun sözde falan. Okulda öğretmiş olmaları lazım beşer mekanizmasını. Sosyal medyada sözde doktora 'beşer yaş alır' diye anlatacağım aklımın ucundan geçmezdi. Otur sıfır. Bir daha beşer araştırmadan gelmek yok.