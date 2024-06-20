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Dilan Çiçek Deniz tatil için Yunanistan'ı seçti! İşte Dilan Çiçek Deniz'in tatil kareleri
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin’le yeni bir aşka yelken açan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor. İşte Dilan Çiçek Deniz'in tatil kareleri...
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Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açan 29 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, tatil için Yunanistan'ı tercih etti.
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Deniz, deniz kenarında bir havlunun üzerinde uzanıp kitabının ve güneşin tadını çıkardı.
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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı o anlara; "Güneş ve deniz" notunu düştü.
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Ünlü isme sosyal medyada; "Deniz kızı", "Harika görünüyorsun", "Yine güzelliğinle ortalığı kavuruyorsun", "Tablo gibi", "Yine mükemmel" gibi yorumlar yapıldı.