Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na: Çok ayıp buluyorum

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Esra Dermancıoğlu'nun, Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik 'Çıplaklık' eleştirisine tepkiler gelmeye devam ediyor.
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Kevin Costner ile röportaj yapmak için Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz, İstanbul'a döndü. Deniz, Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyunculara yönelik 'Çıplaklık' eleştirisi hakkında konuştu.
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'KEŞKE İKİ KELİME LAF EDEBİLECEK İNSANLAR GİTSEYDİ'
Cannes'a giden Türk oyuncular hakkında eleştirilerde bulunan Esra Dermancıoğlu; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım. Onların yerine ben gitmeliydim" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
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Esra Dermancıoğlu'na ilk tepki Birce Akalay'dan gelmişti ve ayıp bulduğunu söylemişti. Dilan Çiçek Deniz de ünlü oyuncuya tepki gösterdi.