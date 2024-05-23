Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na: Çok ayıp buluyorum

Geçtiğimiz gün Cannes'a giden Türk oyuncuları eleştiren Esra Dermancıoğlu'na, Birce Akalay'dan sonra Dilan Çiçek Deniz'den de yanıt gecikmedi.

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Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na: Çok ayıp buluyorum - Resim : 1

Esra Dermancıoğlu'nun, Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik 'Çıplaklık' eleştirisine tepkiler gelmeye devam ediyor.

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Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na: Çok ayıp buluyorum - Resim : 2

Kevin Costner ile röportaj yapmak için Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz, İstanbul'a döndü. Deniz, Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyunculara yönelik 'Çıplaklık' eleştirisi hakkında konuştu.

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Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na: Çok ayıp buluyorum - Resim : 3

'KEŞKE İKİ KELİME LAF EDEBİLECEK İNSANLAR GİTSEYDİ'

Cannes'a giden Türk oyuncular hakkında eleştirilerde bulunan Esra Dermancıoğlu; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım. Onların yerine ben gitmeliydim" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na: Çok ayıp buluyorum - Resim : 4

Esra Dermancıoğlu'na ilk tepki Birce Akalay'dan gelmişti ve ayıp bulduğunu söylemişti. Dilan Çiçek Deniz de ünlü oyuncuya tepki gösterdi.