Dilan Çiçek Deniz'den Esra Dermancıoğlu'na: Çok ayıp buluyorum

'KEŞKE İKİ KELİME LAF EDEBİLECEK İNSANLAR GİTSEYDİ'

Cannes'a giden Türk oyuncular hakkında eleştirilerde bulunan Esra Dermancıoğlu; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım. Onların yerine ben gitmeliydim" şeklinde ifadeler kullanmıştı.