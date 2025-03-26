Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti oğullarının 6. ayını kutladı: 'Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum'

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Telkök, oğlunun 6. ayını kutladı. Birçok kareyi peş peşe paylaşan Telkök, paylaşımına "Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum" notunu düştü. 

Elele Online

Elele Online
1 / 8
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti oğullarının 6. ayını kutladı: 'Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum' - Resim : 1

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021 yılında düğün yapmıştı.

2 / 8
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti oğullarının 6. ayını kutladı: 'Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum' - Resim : 2

Sosyal medyadan sık sık paylaşım da yapan ünlü çift, eylül 2024'te ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 

3 / 8
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti oğullarının 6. ayını kutladı: 'Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum' - Resim : 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Telkök, oğlunun 6. ayını kutladı. 

4 / 8
Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti oğullarının 6. ayını kutladı: 'Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum' - Resim : 4

Birçok kareyi peş peşe paylaşan Telkök, paylaşımına "Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum" notunu düştü. 