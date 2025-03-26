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Dilan Telkök ile Berkay Hardal çifti oğullarının 6. ayını kutladı: 'Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum'
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Telkök, oğlunun 6. ayını kutladı. Birçok kareyi peş peşe paylaşan Telkök, paylaşımına "Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum" notunu düştü.
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"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, pandemi döneminde nikah masasına oturduğu için 2021 yılında düğün yapmıştı.
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Sosyal medyadan sık sık paylaşım da yapan ünlü çift, eylül 2024'te ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Telkök, oğlunun 6. ayını kutladı.
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Birçok kareyi peş peşe paylaşan Telkök, paylaşımına "Seninle geçen en güzel 6 ay oğluşum" notunu düştü.