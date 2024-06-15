Diziler sezon finallerini yaptı! 17 dizinin sezon finalinin reyting şampiyonu “Kızılcık Şerbeti" oldu
Yazın gelmesi ile son haftalarda diziler peş peşe sezon final bölümlerini yayınladı. 17 dizi arasından en çok izlenen dizi “Kızılcık Şerbeti” oldu.
Yazın gelmesi ile birlikte bir dizi sezonu daha geride kaldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Arka Sokaklar” dizisi dışında onlarca dizi sezon finali yaptı. Bayram nedeniyle tekrar bölümleri yayınlanacak olan “Arka Sokaklar” 28 Haziran’da 680. Bölümüyle sezon arası verecek.
Kardeşlerim 4.64 (Tüm kişiler), 2.02 (AB), 3.44 (ABC1) reytingle final yaptı.
Aldatmak 4.23 (Tüm kişiler), 3.25 (AB), 3.88 (ABC1) reytingle final yaptı.
Şahane Hayatım: 3.22 (Tüm kişiler), 2.81 (AB), 2.99 (ABC1) reytingle final yaptı.
Gaddar: 2.83 (Tüm kişiler), 2.01 (AB), 3.08 (ABC1) reytingle final yaptı.
Yargı ise 3.85 (Tüm seyirciler), 4.49 (AB), 5.34 (ABC1) reytingle final yaptı.
Yeni sezona taşınan 17 dizi arasından en iyi sezon finali reytinglerine seyircilerin nefes kesen bölümüyle “Kızılcık Şerbeti” imza attı.
Kızılcık Şerbeti: 8.68 (Tüm kişiler), 10.61 (AB), 10.69 (ABC1)