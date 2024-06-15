Diziler sezon finallerini yaptı! 17 dizinin sezon finalinin reyting şampiyonu “Kızılcık Şerbeti" oldu

Yazın gelmesi ile birlikte bir dizi sezonu daha geride kaldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Arka Sokaklar” dizisi dışında onlarca dizi sezon finali yaptı. Bayram nedeniyle tekrar bölümleri yayınlanacak olan “Arka Sokaklar” 28 Haziran’da 680. Bölümüyle sezon arası verecek.