Diziler sezon finallerini yaptı! 17 dizinin sezon finalinin reyting şampiyonu “Kızılcık Şerbeti" oldu

Yazın gelmesi ile son haftalarda diziler peş peşe sezon final bölümlerini yayınladı. 17 dizi arasından en çok izlenen dizi “Kızılcık Şerbeti” oldu.

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Diziler sezon finallerini yaptı! 17 dizinin sezon finalinin reyting şampiyonu “Kızılcık Şerbeti" oldu - Resim : 1

Yazın gelmesi ile birlikte bir dizi sezonu daha geride kaldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Arka Sokaklar” dizisi dışında onlarca dizi sezon finali yaptı. Bayram nedeniyle tekrar bölümleri yayınlanacak olan “Arka Sokaklar” 28 Haziran’da 680. Bölümüyle sezon arası verecek.

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Diziler sezon finallerini yaptı! 17 dizinin sezon finalinin reyting şampiyonu “Kızılcık Şerbeti" oldu - Resim : 2

Kardeşlerim 4.64 (Tüm kişiler), 2.02 (AB), 3.44 (ABC1) reytingle final yaptı.

Aldatmak 4.23 (Tüm kişiler), 3.25 (AB), 3.88 (ABC1) reytingle final yaptı.

Şahane Hayatım: 3.22 (Tüm kişiler), 2.81 (AB), 2.99 (ABC1) reytingle final yaptı.

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Diziler sezon finallerini yaptı! 17 dizinin sezon finalinin reyting şampiyonu “Kızılcık Şerbeti" oldu - Resim : 3

Gaddar: 2.83 (Tüm kişiler), 2.01 (AB), 3.08 (ABC1) reytingle final yaptı.

Yargı ise 3.85 (Tüm seyirciler), 4.49 (AB), 5.34 (ABC1) reytingle final yaptı.

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Diziler sezon finallerini yaptı! 17 dizinin sezon finalinin reyting şampiyonu “Kızılcık Şerbeti" oldu - Resim : 4

Yeni sezona taşınan 17 dizi arasından en iyi sezon finali reytinglerine seyircilerin nefes kesen bölümüyle “Kızılcık Şerbeti” imza attı.

Kızılcık Şerbeti: 8.68 (Tüm kişiler), 10.61 (AB), 10.69 (ABC1) 