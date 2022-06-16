Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf'ın merak edilen düğünü! Düğünden tüm görüntüler
Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf geçtiğimiz gün Paris'te nikah masasına oturdu. Çift, nikahın ardından düğün yemeği organizasyonu gerçekleştirdi. Duygu Özaslan'ın gelinliği ve ayakkabıları merak konusu oldu.
Ünlü fenomen Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 2 gün önce Paris'te nikah masasına oturdu. ('Influencer Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi' haberimizden detaylarını okuyabilirsiniz.) Nikahın ardından düğün yemeği düzenleyen çift tüm sevdikleriyle bir araya geldi. Özaslan'ın 17 bin TL'lik topuklu ayakkabısı gündem oldu.
Nikahtan sonra prova yemeği, ardından da düğün yemeği gerçekleştiren çift bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duygu Özaslan, düğün yemeği için tüllü uzun balık model bir gelinlik tercih etti. Rene Caovilla markasına ait ayakkabısı oldukça merak edildi çünkü ayakkabının değeri tam olarak 945 Euro yani 17 bin TL.
Duygu Özaslan, o güne ait fotoğraf çekiminin kamera arkası görüntüsünü de kendi hesabından paylaştı.
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Duygu Özaslan, özel gününden paylaştığı fotoğrafın altına 'MUTAFS' notunu düştü.
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