Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf'ın merak edilen düğünü! Düğünden tüm görüntüler

Nikahtan sonra prova yemeği, ardından da düğün yemeği gerçekleştiren çift bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Duygu Özaslan, düğün yemeği için tüllü uzun balık model bir gelinlik tercih etti. Rene Caovilla markasına ait ayakkabısı oldukça merak edildi çünkü ayakkabının değeri tam olarak 945 Euro yani 17 bin TL.