Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım: Hiç değişmediğim doğrudur

27 Şubat’ta kendisinde Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Gündeş, çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

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Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım: Hiç değişmediğim doğrudur - Resim : 1

Ebru Gündeş, Osman Özdemir ile 27 Şubat’ta Dubai Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmuştu.  
Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım: Hiç değişmediğim doğrudur - Resim : 2

Gündeş sosyal medya hesabında çocukluk yıllarından bir kare paylaştı.

 

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Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım: Hiç değişmediğim doğrudur - Resim : 3

Gündeş’in ‘’Hiç değişmediğim doğrudur’’ notunu düştüğü karesi takipçilerinden büyük ilgi görürken, kısa sürede beğeni yağdı. 

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Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım: Hiç değişmediğim doğrudur - Resim : 4

Hayranları ünlü sanatçıya "Her yaşta her zman çok güzelsin", "Güzelliğin hep aynı","Hiç değişmemişsin’’," Hala bebek gibi",  "Giderek artan güzelliğin", " En güzeli de hiç değişmeyen bakışların" gibi övgü dolu sözlerde bulundu.