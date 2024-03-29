Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım: Hiç değişmediğim doğrudur

Hayranları ünlü sanatçıya "Her yaşta her zman çok güzelsin", "Güzelliğin hep aynı","Hiç değişmemişsin’’," Hala bebek gibi", "Giderek artan güzelliğin", " En güzeli de hiç değişmeyen bakışların" gibi övgü dolu sözlerde bulundu.