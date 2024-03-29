Ebru Gündeş'ten nostaljik paylaşım: Hiç değişmediğim doğrudur
27 Şubat’ta kendisinde Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Gündeş, çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.
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Ebru Gündeş, Osman Özdemir ile 27 Şubat’ta Dubai Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmuştu.
Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
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Gündeş sosyal medya hesabında çocukluk yıllarından bir kare paylaştı.
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Gündeş’in ‘’Hiç değişmediğim doğrudur’’ notunu düştüğü karesi takipçilerinden büyük ilgi görürken, kısa sürede beğeni yağdı.
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Hayranları ünlü sanatçıya "Her yaşta her zman çok güzelsin", "Güzelliğin hep aynı","Hiç değişmemişsin’’," Hala bebek gibi", "Giderek artan güzelliğin", " En güzeli de hiç değişmeyen bakışların" gibi övgü dolu sözlerde bulundu.