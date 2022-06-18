Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün tarihi belli oldu! İşte düğünün detayları

Atv'nin sevilen dizisi "Destan"da başrol oynayan Ebru Şahin, NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman ile 2020 yılından beri birlikte. Şahin, Cedi Osman'ın Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde ettiği evlilik teklifine 'evet' cevabını vermişti. Nişan yüzüklerini de takan çift, şimdilerde düğün hazırlıklarını sürdürüyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Mutlu birliktelikleri süren çiftin, nikah ve düğün yeri belli oldu. İkili, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatlarını birleştirecek. tv100'ün haberine göre; Ünlü çift, 7 Temmuz'da ise aşklarının başladığı Çeşme'deki Fly-Inn Beach’te düğün yapacak.

YÜZÜKLER TAKILDI

Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişanlanmıştı. Yaz sonu dünyaevine girecekleri konuşulan ikilinin özel anlarından kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ebru Şahin (@rebrusahin)'in paylaştığı bir gönderi

KAPADOKYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.