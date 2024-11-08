Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Şaşırtan iddialar...
Eski model Ebru Şallı ile iş adamı Uğur Akkuş, 5 yıl süren evliliklerini bitirme kararı aldı. Akkuş, sosyal medya hesabından ayrılık nedenine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dünya evine giren Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti evliliklerini bitirme kararı aldı. Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu.
NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI
Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.
"BOŞANMA DAVASI AÇTIM"
Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."
"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"
Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.