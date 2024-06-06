Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

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Ece Vahaoğlu, Haziran 2018'de Cihan Alpay ile nikâh masasına oturmuş, Aralık 2019'da oğlu Efe'yi kucağına almıştı.
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Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile iş insanı Cihan Alpay bugün boşandı. 46 yaşındaki yazar, sürpriz ayrılık haberini bir milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından duyurdu.
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"Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız.
Bütünün hayrına olmasını diliyorum…"
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