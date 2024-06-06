Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

"Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız.

Bütünün hayrına olmasını diliyorum…"