Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı

2018 yılında nikah masasına oturan Ece Vahaoğlu ve Cihan Alpay bugün 6 yıllık evliliklerini bitirdi.

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Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı - Resim : 1

Ece Vahaoğlu, Haziran 2018'de Cihan Alpay ile nikâh masasına oturmuş, Aralık 2019'da oğlu Efe'yi kucağına almıştı. 

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Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı - Resim : 2

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile iş insanı Cihan Alpay bugün boşandı. 46 yaşındaki yazar, sürpriz ayrılık haberini bir milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı - Resim : 3

"Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız.

Bütünün hayrına olmasını diliyorum…"

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Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı - Resim : 4