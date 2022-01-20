Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen yarışmasında jüri üyeliği yapan başarılı oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Daha önce Kovid-19 geçirdiği için sürecin hafif olduğunu belirten Eda Ece, sevenlerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Eda Ece şunları söyledi: "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, ilk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.

2. Kez covid oldum evdeyim. Gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşılı olduğum için hafif geçiyor. Tavsiyelere uyun, kendinize dikkat edin.🌹 — Eda Ece (@edaeceu) January 19, 2022

Eda Ece, endişe edenler için de şu sözleri paylaştı: Hemen endişeler başlamış açıklayayım: Yasak Elma yeni bölümü zaten oynamıştım, sorun yok:) Maske kimsin sen'de yeni bölümde varım, sonrasına bakacağız durumuma göre:) Önce sağlık! Öptüm dicektim ki size de geçmesin geri aldım