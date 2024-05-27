Eda Ece'den kızı Mina İpek'le yeni paylaşım: "Kendine bu kadar yüklenme"

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene hayatını birleştiren ünlü oyuncu Eda Ece'den düğünün ardından hamile olduğunu açıklamıştı.
Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, 4 Nisan’da kızları Mina İpek’i kucaklarına almıştı.
Ece, doğum sonrası süreçte neler yaşadığını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı ve şunları söylemişti: “Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakârlık, çok acayip. Meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş.”
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 2 aylık olan kızı Mina İpek ile çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.