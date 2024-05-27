Eda Ece'den kızı Mina İpek'le yeni paylaşım: "Kendine bu kadar yüklenme"

Ece, doğum sonrası süreçte neler yaşadığını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı ve şunları söylemişti: “Doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakârlık, çok acayip. Meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş.”