Eda Ece'nin düğün davetiyesinde dikkat çeken detay!
Yasak Elma dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle öne çıkan oyuncu Eda Ece düğün hazırlıklarına devam ediyor. Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girmeye hazırlanan Eda Ece'nin düğün davetiyesindeki bir detay gözlerden kaçmadı.
21 Haziran’da 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girecek olan Eda Ece’nin düğün davetiyesi ortaya çıktı. Eda Ece’nin düğün davetiyesindeki detay herkesi şaşkına çevirdi.
SOYADI UZUNALİOĞLU ÇIKTI
Davetiyede Eda Ece yerine Ece “Uzunalioğlu” soyadını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kullanıcı Eda Ece’nin soy adını yeni öğrendiklerini belirtti.