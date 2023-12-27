Eda Taşpınar'dan yılbaşına özel saç modeli

Yaz boyunca Yunanistan ve diğer ülkelerde tatilini geçiren Eda Taşpınar, yeni yılı karşılamak için İstanbul'a döndü. Sosyal medya sayfasından yaptığı tatil paylaşımlarıyla gözleri üzerine çeken sosyetik isim, ilginç saç modeliyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Taşpınar, son olarak yılbaşı için yaptırdığı saçıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yılbaşı ağacını andıran saçıyla fotoğraflarını sosyal medyaya koyan Taşpınar'ın saçının üzerinde çok sayıda yılbaşı süsü ve dallar olduğu görüldü.