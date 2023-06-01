Elçin Sangu "Jekyll and Hyde" müzikalinden ayrıldı

Oyuncu Elçin Sangu, Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" dizisiyle birlikte 'Jekyll and Hyde' müzikalinde de rol alıyordu. "Lucy Harris" karakterine hayat veren Sangu, yapımdan set yoğunluğu nedeniyle ayrıldı.

Twitter hesabından ayrılık ile açıklama yapan Elçin Sangu şu sözleri söyledi:

ELÇİN SANGU: ZAMANLARIMIZ UYUŞMADIĞI İÇİN...

"Bir süredir içinde bulunduğum ve çok mutlu olduğum Jekyll and Hyde müzikalinin zamanlamalarımız uyuşamadığı için benim ile olan yolculuğu son buldu. Bu zamana kadar yanımda olan ve sahnede yaşadığım duyguları benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buna vesile olan Hayko Cepkin ve Feri Güler iyi ki hayatıma dahil olmuşsunuz. Sizi çok ayrı seviyorum. Ve tabiki kocaman aile olduğum ekibim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Yolunuz hep başarılarla dolu ve açık olsun."