Emre Altuğ oğullarıyla ilgili korkusunu açıkladı

2015 yılında Çağla Şıkel ile evliliklerini sonlandıran Emre Altuğ'un bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.
Ayaküstü basın muhabirleriyle konuşan Altuğ, "Çocuklar gözümüzün önünde büyüdü" diyerek oğullarıyla ilgili korkusunu itiraf etti.
"ÇOK KORKUYORUM YURT DIŞINDA OKUSAM MI? DİYECEKLER DİYE..."
"Çok korkuyorum 'Baba ben yurt dışında mı okusam?' diyecekler diye. Her an acaba birisi kafasını çeler mi diye düşünmüyor değilim. Annesi de çok istemiyordur gitmesini, sanmıyorum. Orada başarılı olma ihtimali olursa ama tabii ki önünü kesmeyiz. Hayalin kurduğu şeyler şimdilerde hep burada." dedi.
Geçtiğimiz haftalarda kolundan ufak bir operasyon geçirdiğini dile getiren Emre Altuğ, "Son dönemde sık sık geçirdiğim bir rahatsızlığım vardı. Tekrarlayınca doktor dedi ki küçük bir operasyon ile orayı rahatlatalım. Ben de tamam dedim" diyerek güldü.