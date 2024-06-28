Emre Altuğ oğullarıyla ilgili korkusunu açıkladı

"ÇOK KORKUYORUM YURT DIŞINDA OKUSAM MI? DİYECEKLER DİYE..."

"Çok korkuyorum 'Baba ben yurt dışında mı okusam?' diyecekler diye. Her an acaba birisi kafasını çeler mi diye düşünmüyor değilim. Annesi de çok istemiyordur gitmesini, sanmıyorum. Orada başarılı olma ihtimali olursa ama tabii ki önünü kesmeyiz. Hayalin kurduğu şeyler şimdilerde hep burada." dedi.