Emre Altuğ yeğenini paylaştı, görenler benzerliğe şaşırdı!
Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan Korhan' rolüyle herkesin beğenisini kazanan şarkıcı-oyuncu Emre Altuğ, yeğeninin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşınca benzerliği görenler bir hayli şaşırdı.
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Sıcak, Gidecek Yerim mi var, Bu kadar mı, Su gibisin, Sensiz olmuyor gibi birçok hit şarkıya imza atan Emre Altuğ, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğuyla da adından sık sık söz ettiriyor.
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2015 yılında model Çağla Şıkel'den boşanan ve 2 çocuğu olan Altuğ, ailesiyle sık sık fotoğraf paylaşan ünlülerden... Son olarak sosyal medya hesabından yeğeniyle olan bir karesini yayınlayan 54 yaşındaki oyuncu, herkesi şaşırtmayı başardı.
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Benzerlikleriyle dikkat çeken amca-yeğen için sosyal medyada, "Akraba oldukları çok belli", "Amca - yeğen çok benziyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.